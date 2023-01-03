Путин увеличил штат МЧС на 15 000 сотрудников
С 1 января 2023 г. штат МЧС увеличился на 15 000, до 303 107 сотрудников. Указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.
«Установить предельную штатную численность Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 1 января 2023 года в количестве 303 107 единиц», — сказано в документе.
Уточняется, что в этом число входят 261 660 человек личного состава Государственной противопожарной службы РФ, 7223 военнослужащих спасательных воинских формирований, а также 5361 федеральных государственных гражданских служащих и 28 863 работника.
Кроме того, с 1 января 2024 г. штат МЧС будет увеличен еще на 4000 сотрудников — до 307 101 единицы.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 г.
В предыдущий раз численность штата МЧС увеличивали в 2019 г. Тогда ведомство насчитывало 288 565 сотрудников.