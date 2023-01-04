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В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в европейской части России

Ведомости

В ближайшие дни в европейской части России ожидается сильное похолодание, температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал Вильфанд.

С 6 января в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже нормы на 8-16 градусов, а на юге страны похолодание начнется с 7-8 января, уточнил он. На Урале, по данным Гидрометцентра, похолодает до 30-40 градусов.

ГУ МЧС России по Москве 4 января предупредило о морозах в ближайшие дни: по данным синоптиков Росгидромета, аномально холодная погода ожидается с 6 по 10 января, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. По данным Вильфанда, в столице похолодает до 29 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных