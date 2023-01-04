В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в европейской части России

«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал Вильфанд.