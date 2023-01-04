В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России ожидается сильное похолодание, температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал Вильфанд.
С 6 января в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже нормы на 8-16 градусов, а на юге страны похолодание начнется с 7-8 января, уточнил он. На Урале, по данным Гидрометцентра, похолодает до 30-40 градусов.
ГУ МЧС России по Москве 4 января предупредило о морозах в ближайшие дни: по данным синоптиков Росгидромета, аномально холодная погода ожидается с 6 по 10 января, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. По данным Вильфанда, в столице похолодает до 29 градусов.