В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России

Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин подсчитал, что в 2022 г. в страну переехало от 2000 до 2500 россиян, многие из которых, по его словам, были русскими женщинами, которые планируют родить ребенка. «В 2023 г. это число может вырасти до 10 000», — отметил дипломат.