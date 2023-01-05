В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России
В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России, передает издание The Guardian. Родильный туризм — это практика, при которой потенциальные матери планируют родить за границей и сразу дать ребёнку гражданство желаемой страны.
Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин подсчитал, что в 2022 г. в страну переехало от 2000 до 2500 россиян, многие из которых, по его словам, были русскими женщинами, которые планируют родить ребенка. «В 2023 г. это число может вырасти до 10 000», — отметил дипломат.
По словам руководителя агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Евы Пекуровой, россиянам не нужна виза для посещения Аргентины, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.
Российские клиенты выбирают Буэнос-Айрес из-за высокого качества медицинского обслуживания, как частного, так и государственного, считает Пекурова. Помимо этого родители ребенка, родившегося в Аргентине, также имеют относительно легкий путь к получению гражданства, которое может быть оформлено менее чем за два года.
После начала спецоперации российских войск на Украине Аргентина присоединилась к странам, которые осудили Москву. При этом в мае президент страны Альберто Фернандес выразил уверенность в том, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир и наносят ущерб людям.
Он намеревался «поговорить с Европой и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу проблем», возникающих на фоне ситуации вокруг Украины.