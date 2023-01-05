В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов
В Москве введен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.
«Очень низкая температура. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17°С ниже климатической нормы», — отмечено на сайте. Предупреждение действует с 5 по 7 января.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сегодня предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.
ГУ МЧС России по Москве также предупреждало о морозах в ближайшие дни: по данным синоптиков Росгидромета, аномально холодная погода ожидается с 6 по 10 января, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.