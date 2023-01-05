В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сегодня предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.