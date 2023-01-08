Патриарх Кирилл наградил Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского

«За то, что вы свою деятельность всегда подкрепляете искренней сердечной молитвой, и Господь эту молитву, несомненно, слышит и помогает вам. Дай бог, чтобы и дальше ваше служение Родине и Церкви было столь же успешным и плодотворным. Храни вас Господь!» ‒ цитирует пресс-служба предстоятеля РПЦ. В ответ Слуцкий заявил: «Спаси Господи! Служу России и нашей матери Церкви!»