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Патриарх Кирилл наградил Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

Слуцкий получил награду за помощь Русской православной церкви и в связи с 55-летием, рассказали в партии. Патриарх поблагодарил лидера фракции за его гражданскую позицию и «верность РПЦ». 

«За то, что вы свою деятельность всегда подкрепляете искренней сердечной молитвой, и Господь эту молитву, несомненно, слышит и помогает вам. Дай бог, чтобы и дальше ваше служение Родине и Церкви было столь же успешным и плодотворным. Храни вас Господь!» ‒ цитирует пресс-служба предстоятеля РПЦ. В ответ Слуцкий заявил: «Спаси Господи! Служу России и нашей матери Церкви!»

Орден Преподобного Сергия Радонежского — общецерковная награда Русской православной церкви. Орден был учрежден Священным синодом РПЦ в декабре 1978 г. Выполненным в виде четырехконечного креста орденом награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений, а также государственные и общественные деятели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных