Патриарх Кирилл наградил Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.
Слуцкий получил награду за помощь Русской православной церкви и в связи с 55-летием, рассказали в партии. Патриарх поблагодарил лидера фракции за его гражданскую позицию и «верность РПЦ».
«За то, что вы свою деятельность всегда подкрепляете искренней сердечной молитвой, и Господь эту молитву, несомненно, слышит и помогает вам. Дай бог, чтобы и дальше ваше служение Родине и Церкви было столь же успешным и плодотворным. Храни вас Господь!» ‒ цитирует пресс-служба предстоятеля РПЦ. В ответ Слуцкий заявил: «Спаси Господи! Служу России и нашей матери Церкви!»
Орден Преподобного Сергия Радонежского — общецерковная награда Русской православной церкви. Орден был учрежден Священным синодом РПЦ в декабре 1978 г. Выполненным в виде четырехконечного креста орденом награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений, а также государственные и общественные деятели.