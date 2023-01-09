ВЦИОМ: каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет трудным для страны
44% россиян считают, что наступивший 2023 г. будет скорее трудным для России, 7% — что будет очень плохим. Обратного мнения, что год будет в целом хорошим, придерживаются 32% россиян, что очень удачным — 13%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, на положительные изменения чаще всего настроены активные телезрители (55%), жители сел (58% против 28% среди жителей обеих столиц) и граждане, оценивающие свое материального состояние как хорошее (56%). Пессимистично настроены активные потребители интернета (66%), россияне с высшим образованием (61%) и жители Москвы и Петербурга (69%).
Для себя лично и для своей семьи 65% респондентов считают, что год будет удачным или хорошим. Обратную позицию заняли 32% россиян. Почти поровну разделились ответы между теми, кто оценивает 2022 г. как хороший для семьи (52%) и как трудный (45%).
По данным ФОМ от 30 декабря, уровень тревожности среди россиян составил 52%. 42% опрошенных отметили, что в их окружении преобладает спокойное настроение. После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 г. был зафиксирован резкий рост тревожного настроения среди граждан страны в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%.