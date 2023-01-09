ВЦИОМ: каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет трудным для страны

Для себя лично и для своей семьи 65% респондентов считают, что год будет удачным или хорошим. Обратную позицию заняли 32% россиян. Почти поровну разделились ответы между теми, кто оценивает 2022 г. как хороший для семьи (52%) и как трудный (45%).