HeadHunter: психологическая помощь стала востребованным запросом в соцпакете для сотрудников

«В кризисные периоды работодателям стоит помнить, что выбирая, куда вкладывать деньги – в повышение зарплат или в создание либо развитие социальных пакетов, нужно учитывать, что более высокая зарплата (даже повышение всего на 10-15%) для сотрудников более привлекательный фактор, чем соцпакет», – отметила эксперт. Согласно одному из опросов HeadHunter, меньше всего важно наличие соцпакета на новой работе тем, кому труднее всего искать работу, – молодежи, начинающей свою карьеру, и представителям возрастной группы старше 55 лет, сказала она.