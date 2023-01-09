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Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

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Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за шторма, который начался 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям властей штата и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильного зимнего шторма, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 г. и продолжаются до сих пор», — говорится в заявлении. 

Президент США поручил министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) объединить усилия для ликвидации последствий стихийных бедствий в штате. 

5 января национальная метеорологическая служба США сообщила о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США. Из-за непогоды 8 января более 500 000 жителей Калифорнии остались без света. Агентство Reuters писало, что причиной массовых отключений стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Согласно данным портала PowerOutage.us, который фиксирует отключение электроэнергии в США, 9 января без света по-прежнему остаются более 124 000 жителей штата. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных