Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

«Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям властей штата и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильного зимнего шторма, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 г. и продолжаются до сих пор», — говорится в заявлении.