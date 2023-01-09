Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма
Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за шторма, который начался 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям властей штата и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильного зимнего шторма, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 г. и продолжаются до сих пор», — говорится в заявлении.
Президент США поручил министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) объединить усилия для ликвидации последствий стихийных бедствий в штате.
5 января национальная метеорологическая служба США сообщила о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США. Из-за непогоды 8 января более 500 000 жителей Калифорнии остались без света. Агентство Reuters писало, что причиной массовых отключений стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Согласно данным портала PowerOutage.us, который фиксирует отключение электроэнергии в США, 9 января без света по-прежнему остаются более 124 000 жителей штата.