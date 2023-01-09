Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

По данным МЧС, самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. В ведомстве сообщили, что со слов пассажиров, два человека погибли. К месту происшествия отправилась наземная группировка на снегоходах и на вертолете.