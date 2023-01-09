Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Предварительно на борту самолета находятся 10 пассажиров и 2 члена экипажа.
«Самолет АН 2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка НАО [Ненецкого автономного округа]», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. В ведомстве сообщили, что со слов пассажиров, два человека погибли. К месту происшествия отправилась наземная группировка на снегоходах и на вертолете.