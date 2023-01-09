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Электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»

Ведомости

Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что теперь носить с собой пластиковый или бумажный вариант документа не нужно. Его можно показать на экране телефона. «При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета», — добавили в Минцифры.

Для того чтобы получить электронный полис, необходима только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», пояснили в ведомстве. Если у гражданина есть номер полиса в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически.

«Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении», — отметили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве добавили, что информация о полисе, его номер и другие данные всегда будут доступны в личном кабинете. Гражданин также при необходимости может поменять регион страхования, приостановить действие полиса и др. «Поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет», — заявили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных