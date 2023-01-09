Электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»
Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры РФ в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что теперь носить с собой пластиковый или бумажный вариант документа не нужно. Его можно показать на экране телефона. «При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета», — добавили в Минцифры.
Для того чтобы получить электронный полис, необходима только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», пояснили в ведомстве. Если у гражданина есть номер полиса в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически.
«Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении», — отметили в пресс-службе Минцифры.
В ведомстве добавили, что информация о полисе, его номер и другие данные всегда будут доступны в личном кабинете. Гражданин также при необходимости может поменять регион страхования, приостановить действие полиса и др. «Поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет», — заявили в ведомстве.