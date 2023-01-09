Электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»

В ведомстве добавили, что информация о полисе, его номер и другие данные всегда будут доступны в личном кабинете. Гражданин также при необходимости может поменять регион страхования, приостановить действие полиса и др. «Поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет», — заявили в ведомстве.