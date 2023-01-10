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Пожар произошел на складе на северо-востоке Москвы

Ведомости

На северо-востоке Москвы произошел пожар на складе, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Для устранения возгорания привлекли авиацию.

«В 13:40 10.01.2023 г. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений — здание разноуровневое, 1-3-этажное», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания в складском помещении составила 1000 кв. м, позже она увеличилась до 2000 кв. м. Здание покинули 233 человека до прибытия пожарных, уточнили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Для устранения возгорания привлечены два пожарных вертолета.

Позже в столичном ГУ МЧС сообщили, что в 15:16 мск пожар локализовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных