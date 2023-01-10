Пожар произошел на складе на северо-востоке Москвы

Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания в складском помещении составила 1000 кв. м, позже она увеличилась до 2000 кв. м. Здание покинули 233 человека до прибытия пожарных, уточнили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Для устранения возгорания привлечены два пожарных вертолета.