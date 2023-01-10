Пожар произошел на складе на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы произошел пожар на складе, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Для устранения возгорания привлекли авиацию.
«В 13:40 10.01.2023 г. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений — здание разноуровневое, 1-3-этажное», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания в складском помещении составила 1000 кв. м, позже она увеличилась до 2000 кв. м. Здание покинули 233 человека до прибытия пожарных, уточнили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Для устранения возгорания привлечены два пожарных вертолета.
Позже в столичном ГУ МЧС сообщили, что в 15:16 мск пожар локализовали.