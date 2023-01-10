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Общество

В Афганистане закроют салоны красоты для женщин

Ведомости

Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, распорядилось закрыть салоны красоты для женщин в стране, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала сообщил, что талибы установили 10-дневный крайний срок для закрытия женских салонов красоты в Афганистане. Правительство также запретило женщинам работать в торговых центрах.

Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, в свою очередь, заявил, что сообщения СМИ о закрытии салонов красоты для женщин в стране не соответствуют действительности.

В декабре 2022 г. талибы запретили девочкам посещать начальную школу. Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин. Женщинам также запрещено работать и преподавать в школах. Кроме того, они не могут посещать мечети и религиозные семинарии. 

Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола.

С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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