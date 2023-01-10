В Афганистане закроют салоны красоты для женщин

В декабре 2022 г. талибы запретили девочкам посещать начальную школу. Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин. Женщинам также запрещено работать и преподавать в школах. Кроме того, они не могут посещать мечети и религиозные семинарии.