В Афганистане закроют салоны красоты для женщин
Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, распорядилось закрыть салоны красоты для женщин в стране, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
Собеседник телеканала сообщил, что талибы установили 10-дневный крайний срок для закрытия женских салонов красоты в Афганистане. Правительство также запретило женщинам работать в торговых центрах.
Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, в свою очередь, заявил, что сообщения СМИ о закрытии салонов красоты для женщин в стране не соответствуют действительности.
В декабре 2022 г. талибы запретили девочкам посещать начальную школу. Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин. Женщинам также запрещено работать и преподавать в школах. Кроме того, они не могут посещать мечети и религиозные семинарии.
Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола.
С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москве.