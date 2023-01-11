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Мобилизованного приговорили к 5,5 годам колонии за нападение на офицера

Ведомости

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года за нанесение побоев офицеру в парке «Патриот», сообщила пресс-служба суда, пишет ТАСС.

«Суд назначил Лешкову наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — заявила представитель суда.

Военнослужащий был признан виновным в нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). По информации агентства, апелляционную жалобу осужденного рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

В ноябре 2022 г. Лешков был заключен под стражу до 14 января 2023 г. Инцидент произошел за день до этого. По версии следствия, во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков якобы в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов выразил свое недовольство офицерам воинской части, включая подполковника Дениса Мазанова, по поводу организации службы. Лешков, как считает следствие, выпустил в лицо офицеру дым от сигарет, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого мобилизованный ударил подполковника кулаком в грудь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных