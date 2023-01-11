Мобилизованного приговорили к 5,5 годам колонии за нападение на офицера
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года за нанесение побоев офицеру в парке «Патриот», сообщила пресс-служба суда, пишет ТАСС.
«Суд назначил Лешкову наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — заявила представитель суда.
Военнослужащий был признан виновным в нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). По информации агентства, апелляционную жалобу осужденного рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.
В ноябре 2022 г. Лешков был заключен под стражу до 14 января 2023 г. Инцидент произошел за день до этого. По версии следствия, во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков якобы в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов выразил свое недовольство офицерам воинской части, включая подполковника Дениса Мазанова, по поводу организации службы. Лешков, как считает следствие, выпустил в лицо офицеру дым от сигарет, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого мобилизованный ударил подполковника кулаком в грудь.