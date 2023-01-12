Минюст разрешит всем заключенным иметь при себе очки
Минюст разрешит заключенных иметь при себе очки, следует из опубликованного министерством для общественного обсуждения проекте приказа.
«Устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков», — передает пресс-служба министерства.
Разрешение распространяется, в частности, на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в тюрьме, а также осужденных к принудительным работам, водворенных в помещения для нарушителей.
Помимо этого проект предполагает возможность подачи заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ через администрацию следственного изолятора, а также также уточняются положения, касающиеся свиданий.
Минюст в июле утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Так, в части улучшения коммунально-бытовых условий появилась возможность ежедневного принятия душа беременными женщинами, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, инвалидами I и II групп.