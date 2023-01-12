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Минюст разрешит всем заключенным иметь при себе очки

Ведомости

Минюст разрешит заключенных иметь при себе очки, следует из опубликованного министерством для общественного обсуждения проекте приказа.

«Устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков», — передает пресс-служба министерства.

Разрешение распространяется, в частности, на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в тюрьме, а также осужденных к принудительным работам, водворенных в помещения для нарушителей.

Помимо этого проект предполагает возможность подачи заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ через администрацию следственного изолятора, а также также уточняются положения, касающиеся свиданий.

Минюст в июле утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Так, в части улучшения коммунально-бытовых условий появилась возможность ежедневного принятия душа беременными женщинами, женщинами, имеющими при себе малолетних детей, инвалидами I и II групп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных