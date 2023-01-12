Советский государственный деятель Рафик Нишанов умер на 97-м году жизни

О смерти Нишанова сообщил узбекский журналист Рахимджон Султанов, отмечает ТАСС. По его данным, Нишанов жил с 1989 г. в Москве, однако умер за границей (где именно – не сообщается). Семья советского политика сейчас решает, где его похоронить – в Женеве рядов с его женой или в Узбекистане.