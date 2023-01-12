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Советский государственный деятель Рафик Нишанов умер на 97-м году жизни

Ведомости

Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, дипломат Рафик Нишанов умер в возрасте 96 лет, об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Рафика Нишановича Нишанова. Видный государственный деятель, талантливый дипломат, Рафик Нишанович внёс большой личный вклад в укрепление позиции Родины на международной арене. Достойно представлял нашу страну, возглавляя посольства в Шри-Ланке и Иордании», – привел МИД слова главы ведомства Сергея Лаврова.

Лавров отметил, что всегда ценил Нишанова как мудрого старшего товарища и наставника, который дал ему путевку в «большую дипломатию», когда будущий глава МИДа работал под началом Нишанова в Коломбо.

О смерти Нишанова сообщил узбекский журналист Рахимджон Султанов, отмечает ТАСС. По его данным, Нишанов жил с 1989 г. в Москве, однако умер за границей (где именно – не сообщается). Семья советского политика сейчас решает, где его похоронить – в Женеве рядов с его женой или в Узбекистане.

Рафик Нишанов окончил Ташкентский вечерний педагогический институт, после чего занимался партийной работой в Узбекской ССР. С 1970 г. работал послом СССР в Шри-Ланке, а с 1978 г. – в Иордании. В 1988-1989 гг. был первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР. В сентябре 1991 г. стал советником президента СССР Михаила Горбачева, в ноябре вышел на пенсию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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