Советский государственный деятель Рафик Нишанов умер на 97-м году жизни
Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, дипломат Рафик Нишанов умер в возрасте 96 лет, об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.
«С глубоким прискорбием узнал о кончине Рафика Нишановича Нишанова. Видный государственный деятель, талантливый дипломат, Рафик Нишанович внёс большой личный вклад в укрепление позиции Родины на международной арене. Достойно представлял нашу страну, возглавляя посольства в Шри-Ланке и Иордании», – привел МИД слова главы ведомства Сергея Лаврова.
Лавров отметил, что всегда ценил Нишанова как мудрого старшего товарища и наставника, который дал ему путевку в «большую дипломатию», когда будущий глава МИДа работал под началом Нишанова в Коломбо.
О смерти Нишанова сообщил узбекский журналист Рахимджон Султанов, отмечает ТАСС. По его данным, Нишанов жил с 1989 г. в Москве, однако умер за границей (где именно – не сообщается). Семья советского политика сейчас решает, где его похоронить – в Женеве рядов с его женой или в Узбекистане.
Рафик Нишанов окончил Ташкентский вечерний педагогический институт, после чего занимался партийной работой в Узбекской ССР. С 1970 г. работал послом СССР в Шри-Ланке, а с 1978 г. – в Иордании. В 1988-1989 гг. был первым секретарем ЦК компартии Узбекской ССР. В сентябре 1991 г. стал советником президента СССР Михаила Горбачева, в ноябре вышел на пенсию.