Один человек погиб при разгерметизации газогенератора в Красноярском крае
На предприятии группы «Магнезит» в поселке Раздолинск Красноярского края произошла разгерметизации газогенератора. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«При обслуживании оборудования на газогенераторной установке работники организации отравились смесью генераторно-топливного газа. Один человек погиб, четверо госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.
Источник «РИА Новости» уточнил, что погибшим является начальник участка, ответственный за безопасность работ. Он находился ближе всего к установке, добавил собеседник. По предварительным данным, работники были без средств индивидуальной защиты.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требования охраны труда), пишет ТАСС. Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.
В Раздолинске находится промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов с содержанием оксида магния не менее 97%. Филиал принадлежит группе «Магнезит». Он располагается на Нижне-Приангарской производственной площадке компании в непосредственной близости к высококачественным месторождениям магнезитов, следует из информации на сайте «Магнезита».