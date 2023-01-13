Один человек погиб при разгерметизации газогенератора в Красноярском крае

В Раздолинске находится промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов с содержанием оксида магния не менее 97%. Филиал принадлежит группе «Магнезит». Он располагается на Нижне-Приангарской производственной площадке компании в непосредственной близости к высококачественным месторождениям магнезитов, следует из информации на сайте «Магнезита».