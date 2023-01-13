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Один человек погиб при разгерметизации газогенератора в Красноярском крае

Ведомости

На предприятии группы «Магнезит» в поселке Раздолинск Красноярского края произошла разгерметизации газогенератора. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«При обслуживании оборудования на газогенераторной установке работники организации отравились смесью генераторно-топливного газа. Один человек погиб, четверо госпитализированы», — рассказал собеседник агентства. 

Источник «РИА Новости» уточнил, что погибшим является начальник участка, ответственный за безопасность работ. Он находился ближе всего к установке, добавил собеседник. По предварительным данным, работники были без средств индивидуальной защиты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требования охраны труда), пишет ТАСС. Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы. 

В Раздолинске находится промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов с содержанием оксида магния не менее 97%. Филиал принадлежит группе «Магнезит». Он располагается на Нижне-Приангарской производственной площадке компании в непосредственной близости к высококачественным месторождениям магнезитов, следует из информации на сайте «Магнезита».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных