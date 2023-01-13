В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

В пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге на западные аэродромы ушли 13 самолетов. Главное управление МЧС по городу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило, что в пятницу, 13 января, в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.