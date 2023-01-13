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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

Ведомости

В пятницу, 13 января, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали или отменили 42 рейса, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 11:23 мск в «Шереметьево» задержали 11 рейсов и 8 отменили, во «Внуково» — 11 и 2, в «Домодедово» — 7 и 3 соответственно.

Накануне, 12 января, в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения действует до 14 января.

По данным Гидрометцентра России, 13 января в Москве ожидаются облачность, местами небольшой снег и гололедица. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

По информации «Яндекс.Расписания», в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» по состоянию на 11:32 мск задержали 39 рейсов и 11 отменили.

В пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге на западные аэродромы ушли 13 самолетов. Главное управление МЧС по городу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило, что в пятницу, 13 января, в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных