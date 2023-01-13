В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
По состоянию на 11:23 мск в «Шереметьево» задержали 11 рейсов и 8 отменили, во «Внуково» — 11 и 2, в «Домодедово» — 7 и 3 соответственно.
Накануне, 12 января, в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения действует до 14 января.
По данным Гидрометцентра России, 13 января в Москве ожидаются облачность, местами небольшой снег и гололедица. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.
По информации «Яндекс.Расписания», в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» по состоянию на 11:32 мск задержали 39 рейсов и 11 отменили.
В пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге на западные аэродромы ушли 13 самолетов. Главное управление МЧС по городу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило, что в пятницу, 13 января, в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.