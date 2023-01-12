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В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Ведомости

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — поясняется на сайте.

В Москве период предупреждения действует до 07:00 мск 14 января, в Подмосковье — до 11:00 мск 13 января.

По данным Гидрометцентра России, 12 января в Москве и области ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов.

В предыдущий раз «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы объявляли с 24 декабря по 25 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных