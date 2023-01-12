В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый — погода потенциально опасна», — поясняется на сайте.
В Москве период предупреждения действует до 07:00 мск 14 января, в Подмосковье — до 11:00 мск 13 января.
По данным Гидрометцентра России, 12 января в Москве и области ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов.
В предыдущий раз «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы объявляли с 24 декабря по 25 декабря 2022 г.