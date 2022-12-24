Газета
Общество

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности

Ведомости

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, сообщил ТАСС со ссылкой на прогноз синоптиков. Он будет действовать до 21:00 мск 25 декабря.

В регионе наблюдается плюсовая температура с мокрым снегом и моросящим дождем, но позднее температура опустится ниже нуля – до -9-11 градусов, 25 декабря – до -7 градусов в Москве и до -10 градусов в области. По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до 28 декабря.

Ранее днем в Telegram-канале городского хозяйства Москвы также сообщалось о возможном образовании гололедицы, власти призывали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть аккуратными. «По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до -11…-6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», – сообщали в официальном канале комплекса городского хозяйства Москвы.

13 декабря в Москве и области также был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за осадков и гололедицы. Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «РИА Новости», в столице ожидалось выпадение до 25% месячной нормы осадков.14 декабря пробки в Москве утром, по данным «Яндекса», достигли 10 баллов впервые с марта. Из-за непогоды в Москве утром задержали и отменили несколько десятков рейсов во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». По данным «Яндекс.Расписания», к 9:30 во «Внуково» задержали 12 рейсов и отменили три, в «Домодедово» – 17 и два, в «Шереметьево» – четыре и один соответственно. Незначительные задержки были обусловлены обработкой самолетов противообледенительной жидкостью, сообщили представители аэропортов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных