В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, сообщил ТАСС со ссылкой на прогноз синоптиков. Он будет действовать до 21:00 мск 25 декабря.
В регионе наблюдается плюсовая температура с мокрым снегом и моросящим дождем, но позднее температура опустится ниже нуля – до -9-11 градусов, 25 декабря – до -7 градусов в Москве и до -10 градусов в области. По прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится до 28 декабря.
Ранее днем в Telegram-канале городского хозяйства Москвы также сообщалось о возможном образовании гололедицы, власти призывали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть аккуратными. «По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до -11…-6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», – сообщали в официальном канале комплекса городского хозяйства Москвы.
13 декабря в Москве и области также был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за осадков и гололедицы. Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «РИА Новости», в столице ожидалось выпадение до 25% месячной нормы осадков.14 декабря пробки в Москве утром, по данным «Яндекса», достигли 10 баллов впервые с марта. Из-за непогоды в Москве утром задержали и отменили несколько десятков рейсов во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». По данным «Яндекс.Расписания», к 9:30 во «Внуково» задержали 12 рейсов и отменили три, в «Домодедово» – 17 и два, в «Шереметьево» – четыре и один соответственно. Незначительные задержки были обусловлены обработкой самолетов противообледенительной жидкостью, сообщили представители аэропортов.