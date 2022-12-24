В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявили желтый уровень опасности

13 декабря в Москве и области также был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за осадков и гололедицы. Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «РИА Новости», в столице ожидалось выпадение до 25% месячной нормы осадков.14 декабря пробки в Москве утром, по данным «Яндекса», достигли 10 баллов впервые с марта. Из-за непогоды в Москве утром задержали и отменили несколько десятков рейсов во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». По данным «Яндекс.Расписания», к 9:30 во «Внуково» задержали 12 рейсов и отменили три, в «Домодедово» – 17 и два, в «Шереметьево» – четыре и один соответственно. Незначительные задержки были обусловлены обработкой самолетов противообледенительной жидкостью, сообщили представители аэропортов.