В Москве 13-14 декабря может выпасть до четверти месячной нормы осадков
Вечером 13 декабря в Москве начнутся снегопады, которые продолжатся до 14:00-15:00 среды, 14 декабря, за это время в столице может выпасть до 25% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «РИА Новости».
«В Москве сегодня, после 21:00, начнутся снегопады, которые в ночь усилятся и продолжатся до 14-15 часов среды. Суммарно выпадет до 12-17 мм осадков, или около 25% от месячной нормы осадков», – рассказал он.
Синоптик отметил, что сугробы увеличатся с 5 см до 10-15 см, а температура воздуха может понизиться до -8 градусов, возникнет гололедица.