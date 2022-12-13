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В Москве 13-14 декабря может выпасть до четверти месячной нормы осадков

Ведомости

Вечером 13 декабря в Москве начнутся снегопады, которые продолжатся до 14:00-15:00 среды, 14 декабря, за это время в столице может выпасть до 25% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «РИА Новости».

«В Москве сегодня, после 21:00, начнутся снегопады, которые в ночь усилятся и продолжатся до 14-15 часов среды. Суммарно выпадет до 12-17 мм осадков, или около 25% от месячной нормы осадков», – рассказал он.

Синоптик отметил, что сугробы увеличатся с 5 см до 10-15 см, а температура воздуха может понизиться до -8 градусов, возникнет гололедица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных