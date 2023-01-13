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Общество

В российских школах появится курс по игре в лапту

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В российских школах в рамках уроков физкультуры появится курс по игре в лапту. Занятия будут проводиться среди школьников 1-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«Образовательный модуль “Лапта” разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

В разработке программы участвовали Федерация русской лапты и Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания. В Минпросвещения отметили, что модуль способствует не только развитию физических навыков школьников, но и их нравственному воспитанию, поскольку игра в лапту учит работать в команде и проявлять инициативу.

Кроме того, министерство намерено увеличить число спортивных клубов в школах, в которых будут проводить игры в лапту. Сегодня в России действует более 32 000 спортивных клубов, к 2024 г. секции будут созданы в каждой школе, уточнили в Минпросвещения.

Проводить игры в лапту на уроках физкультуры предложил министр просвещения Сергей Кравцов в октябре 2022 г. на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов в Казани. Тогда пресс-служба ведомства сообщала, что модуль может появиться в школьной программе до конца года. 

Русская лапта — народная командная игра с битой и мячом. Лапта стала официальным видом спорта в 1994 г. В нее играют жители более чем 50 регионов России.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных