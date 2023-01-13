В российских школах появится курс по игре в лапту

Кроме того, министерство намерено увеличить число спортивных клубов в школах, в которых будут проводить игры в лапту. Сегодня в России действует более 32 000 спортивных клубов, к 2024 г. секции будут созданы в каждой школе, уточнили в Минпросвещения.