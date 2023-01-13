В российских школах появится курс по игре в лапту
В российских школах в рамках уроков физкультуры появится курс по игре в лапту. Занятия будут проводиться среди школьников 1-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
«Образовательный модуль “Лапта” разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В разработке программы участвовали Федерация русской лапты и Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания. В Минпросвещения отметили, что модуль способствует не только развитию физических навыков школьников, но и их нравственному воспитанию, поскольку игра в лапту учит работать в команде и проявлять инициативу.
Кроме того, министерство намерено увеличить число спортивных клубов в школах, в которых будут проводить игры в лапту. Сегодня в России действует более 32 000 спортивных клубов, к 2024 г. секции будут созданы в каждой школе, уточнили в Минпросвещения.
Проводить игры в лапту на уроках физкультуры предложил министр просвещения Сергей Кравцов в октябре 2022 г. на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов в Казани. Тогда пресс-служба ведомства сообщала, что модуль может появиться в школьной программе до конца года.
Русская лапта — народная командная игра с битой и мячом. Лапта стала официальным видом спорта в 1994 г. В нее играют жители более чем 50 регионов России.