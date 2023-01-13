Глава московского НПЦ наркологии Копоров задержан по делу Брюна

19 августа 2022 г. несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.