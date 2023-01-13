Глава московского НПЦ наркологии Копоров задержан по делу Брюна
Глава московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров задержан в рамках уголовного дела в отношении бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского суда столицы Ксения Розина.
«Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича (директора ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ»), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — рассказала Розина.
Источник, знакомый с материалами дела, уточнил «Ведомостям», что Копоров проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела в отношении Брюна.
19 августа 2022 г. несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.
После появления сообщений о задержании Брюна в Минздраве заявили, что сняли его с должности главного внештатного нарколога ведомства.
Следствие предъявило наркологу обвинение в мошенничестве, вину он не признал. При этом другой фигурант дела, Якушев, вину признал. Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что Брюну и его соучастнику предъявили обвинение в хищении не менее 20 млн руб.