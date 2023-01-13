В Литве произошел взрыв на идущем в Латвию газопроводе
В Пасвальском районе на севере Литвы произошел взрыв на газопроводе, который используется в том числе для поставок газа в Латвию, сообщил оператор газовых сетей Литвы Amber Grid.
«В пятницу около 17:00 [18:00 мск] на газопроводе Amber Grid в Пасвальском районе произошел взрыв. По предварительным данным, люди не пострадали. Взрыв произошел вдали от жилых домов. Огонь тушат оперативно прибывшие на место пожарные расчеты», — сказано в сообщении.
В Amber Grid подчеркнули, что взрыв произошел на одном из двух трубопроводов, подачу газа на котором немедленно прекратили. Уточняется, что второй газопровод поврежден не был. Потребители уже получают газ по нему.
Позже директор районной администрации Повилас Бальчюнас в эфире национального радио LRT сообщил, что пламя после взрыва достигало 50 м. Жители ближайшего населенного пункта, который находится примерно в 500-700 м от места взрыва, были эвакуированы.