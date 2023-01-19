В результате пожара в воинской части в Армении погибли 15 человек
При пожаре, который произошел в жилом помещении инженерно-саперной роты в одной из воинских частей в Армении, по предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
«По предварительным данным, в результате пожара в жилом помещении инженерно-саперной роты N-ской воинской части Минобороны погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое», – сказано в сообщении.
По данным Минобороны, пожар возник около 01:30 по местному времени (00:30 мск) в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области. Причины возгорания пока неизвестны.
В июле прошлого года пожар возник на российской военной базе в Гюмри на севере Армении. Тогда сообщалось, что загорелся склад строительных материалах. Информации о пострадавших не было.