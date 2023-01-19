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В результате пожара в воинской части в Армении погибли 15 человек

Ведомости

При пожаре, который произошел в жилом помещении инженерно-саперной роты в одной из воинских частей в Армении, по предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«По предварительным данным, в результате пожара в жилом помещении инженерно-саперной роты N-ской воинской части Минобороны погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое», – сказано в сообщении.

По данным Минобороны, пожар возник около 01:30 по местному времени (00:30 мск) в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области. Причины возгорания пока неизвестны.

В июле прошлого года пожар возник на российской военной базе в Гюмри на севере Армении. Тогда сообщалось, что загорелся склад строительных материалах. Информации о пострадавших не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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