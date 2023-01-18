Покинувший часть с оружием военный в Липецкой области убит при задержании

6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных.