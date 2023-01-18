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Общество

Покинувший часть с оружием военный в Липецкой области убит при задержании

Ведомости

В Липецкой области обнаружили и ликвидировали вооруженного военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть, сообщил Telegram-канал пресс-службы областной администрации.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», – говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем силовиков, угрозы жителям нет, добавили там.

Перов, как пишут «Коммерсантъ» и Telegram-канал Baza, покинул расположение части, находящейся в зоне проведении спецоперации. Согласно ориентировке МВД, у него при себе могли быть автомат с пятью магазинами и гранаты.

6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных