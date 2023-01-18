Покинувший часть с оружием военный в Липецкой области убит при задержании
В Липецкой области обнаружили и ликвидировали вооруженного военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть, сообщил Telegram-канал пресс-службы областной администрации.
«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», – говорится в сообщении.
Ситуация находится под контролем силовиков, угрозы жителям нет, добавили там.
Перов, как пишут «Коммерсантъ» и Telegram-канал Baza, покинул расположение части, находящейся в зоне проведении спецоперации. Согласно ориентировке МВД, у него при себе могли быть автомат с пятью магазинами и гранаты.
6 декабря 2022 г. мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. На следующий день преступник был задержан, а 9 декабря арестован. Им оказался 38-летний житель другого региона, он объяснил стрельбу в полицейских тем, что принял их за украинских военных.