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Общество

В Ростовской области мужчина в камуфляже напал на полицейских

Ведомости

ГУ МВД по Ростовской области подтвердило информацию о том, что мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину сейчас ищут.

«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сообщили в ведомстве (цит. по ТАСС).

По информации Telegram-канала Mash, жителям города рекомендовали не появляться на улице, а остальным сотрудникам полиции приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. В настоящее время город перекрыт, автомобильное движение приостановлено. В Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты.

Мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. По данным Telegram-канала, пострадавшим оказался 27-летний полицейский, он получил ранение в таз, на помощь вылетела санавиация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных