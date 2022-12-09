Подозреваемый в стрельбе в Новошахтинске сообщил, что принял полицейских за украинцев
Подозреваемый в нападении на полицейских под Новошахтинском в Ростовской области Павел Николин объяснил свой поступок незнанием, что он пересек границу. По его словам, ему показалось, что перед ним украинские военные, пишут «РИА Новости».
Николин также сообщил, что он служил в ЧВК «Вагнер», однако позже попросил разрешения не отвечать на вопрос журналистов о его причастности к организации.
6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В случае признания вины по первой статье фигуранту может грозить пожизненное заключение. Сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Николина до 6 февраля 2023 г.