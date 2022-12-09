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Подозреваемый в стрельбе в Новошахтинске сообщил, что принял полицейских за украинцев

Ведомости

Подозреваемый в нападении на полицейских под Новошахтинском в Ростовской области Павел Николин объяснил свой поступок незнанием, что он пересек границу. По его словам, ему показалось, что перед ним украинские военные, пишут «РИА Новости». 

Николин также сообщил, что он служил в ЧВК «Вагнер», однако позже попросил разрешения не отвечать на вопрос журналистов о его причастности к организации.

6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. 

На следующий день преступник был задержан, им оказался 38-летний житель другого региона. Тогда же появилась информация о том, что он может быть причастен к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Позже представители ЧВК сообщили, что проверят информацию о его связи с компанией. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В случае признания вины по первой статье фигуранту может грозить пожизненное заключение. Сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Николина до 6 февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных