Подозреваемый в стрельбе в Новошахтинске сообщил, что принял полицейских за украинцев

На следующий день преступник был задержан, им оказался 38-летний житель другого региона. Тогда же появилась информация о том, что он может быть причастен к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Позже представители ЧВК сообщили, что проверят информацию о его связи с компанией.