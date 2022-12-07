В Ростовской области сообщили о задержании стрелявшего в полицейских
Напавшего накануне, 6 декабря, на полицейских под Новошахтинском в Ростовской области задержали, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.
6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение.
После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. Как писал Telegram-канал Mash, город был перекрыт, автомобильное движение приостановлено, в Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты. Сегодня мэр города Сергей Бондаренко сообщил, что все школы и детские сады работают в штатном режиме, общественный транспорт ходит согласно расписанию.
Сообщалось, что мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся.
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