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Общество

В Ростовской области сообщили о задержании стрелявшего в полицейских

Ведомости

Напавшего накануне, 6 декабря, на полицейских под Новошахтинском в Ростовской области задержали, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение.

После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. Как писал Telegram-канал Mash, город был перекрыт, автомобильное движение приостановлено, в Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты. Сегодня мэр города Сергей Бондаренко сообщил, что все школы и детские сады работают в штатном режиме, общественный транспорт ходит согласно расписанию.

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Сообщалось, что мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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