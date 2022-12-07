В Ростовской области сообщили о задержании стрелявшего в полицейских

После этого администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города не появляться на улице и не участвовать в самостоятельном задержании преступника. Как писал Telegram-канал Mash, город был перекрыт, автомобильное движение приостановлено, в Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты. Сегодня мэр города Сергей Бондаренко сообщил, что все школы и детские сады работают в штатном режиме, общественный транспорт ходит согласно расписанию.