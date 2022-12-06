В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
В Ростовской области после нападения на полицейских в Новошахтинске возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
«В следственный отдел по г. Новошахтинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о нападении на сотрудников ОМВД России по г. Новошахтинску <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для расследования создана следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сегодня ГУ МВД по Ростовской области подтвердило информацию о том, что мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один человек пострадал. В ведомстве сообщили, что мужчину ищут.
По информации Telegram-канала Mash, жителям города рекомендовали не появляться на улице, а остальным сотрудникам полиции приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. В настоящее время город перекрыт, автомобильное движение приостановлено. В Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты.
Мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. По данным Telegram-канала, пострадавшим оказался 27-летний полицейский, он получил ранение в таз.
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