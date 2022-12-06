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В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Ведомости

В Ростовской области после нападения на полицейских в Новошахтинске возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«В следственный отдел по г. Новошахтинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о нападении на сотрудников ОМВД России по г. Новошахтинску <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для расследования создана следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сегодня ГУ МВД по Ростовской области подтвердило информацию о том, что мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один человек пострадал. В ведомстве сообщили, что мужчину ищут.

По информации Telegram-канала Mash, жителям города рекомендовали не появляться на улице, а остальным сотрудникам полиции приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. В настоящее время город перекрыт, автомобильное движение приостановлено. В Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты.

Мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. По данным Telegram-канала, пострадавшим оказался 27-летний полицейский, он получил ранение в таз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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