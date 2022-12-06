В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. По данным Telegram-канала, пострадавшим оказался 27-летний полицейский, он получил ранение в таз.