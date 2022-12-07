«Вагнер» проверит сообщения о причастности стрелявшего в полицейских к ЧВК
Представители частной военной компании «Вагнер» проверят сообщения о том, что напавший на полицейских под Новошахтинском в Ростовской области служил в ЧВК, сообщил ее основатель Евгений Пригожин.
Ранее сегодня о том, что нападавший служил в ЧВК «Вагнер», сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, речь идет о Павле Николине, который отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК.
«Оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», – приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин подчеркнул, что данная информация носит закрытый характер, поэтому необходимо дополнительно проверить, как она могла попасть в руки журналистов, а также как Николин, если он действительно служил в ЧВК, смог пересечь границу РФ.
В региональном управлении СК России, в свою очередь, заявили, что нападавший ранее действительно был судим за кражу и разбой, передают «РИА Новости».
6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. Сообщалось, что мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Telegram-канал Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. Сегодня его задержали, сообщил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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