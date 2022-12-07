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«Вагнер» проверит сообщения о причастности стрелявшего в полицейских к ЧВК

Ведомости

Представители частной военной компании «Вагнер» проверят сообщения о том, что напавший на полицейских под Новошахтинском в Ростовской области служил в ЧВК, сообщил ее основатель Евгений Пригожин.

Ранее сегодня о том, что нападавший служил в ЧВК «Вагнер», сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, речь идет о Павле Николине, который отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК.

«Оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», – приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что данная информация носит закрытый характер, поэтому необходимо дополнительно проверить, как она могла попасть в руки журналистов, а также как Николин, если он действительно служил в ЧВК, смог пересечь границу РФ.

В региональном управлении СК России, в свою очередь, заявили, что нападавший ранее действительно был судим за кражу и разбой, передают «РИА Новости».

6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. Сообщалось, что мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Telegram-канал Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. Сегодня его задержали, сообщил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных