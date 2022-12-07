«Вагнер» проверит сообщения о причастности стрелявшего в полицейских к ЧВК

6 декабря мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение. Сообщалось, что мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Как отметил Telegram-канал Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. Сегодня его задержали, сообщил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев.