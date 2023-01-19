В Минздраве опровергли сообщения о сокращении закупок лекарств для больниц в 2022 году
Данные о снижении затрат на закупки лекарств для государственных медицинских учреждений в 2022 г. не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Headway Company сообщил, что динамика роста трат на лекарства в 2022 г. оказалась не такой заметной, как в 2021 г. Если в 2021 г. объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, то в 2022 г. — на 5%. Несмотря на рост затрат на препараты в прошлом году, объем госзакупок для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%, отмечал «Коммерсантъ».
«Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности. Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут», — подчеркнули в Минздраве.
По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с января по сентябрь 2022 г. для стационаров региональных и муниципальных больниц закупили лекарства на 281,8 млрд руб. (25,8% от общего объема расходов). В то же время в 2021 г. затраты составили 261,8 млрд руб. (24,9%), уточнили в ведомстве.
Для федеральных медучреждений за тот же период 2022 г. было закуплено препаратов на 23,3 млрд руб. против 14,9 млрд руб годом ранее.