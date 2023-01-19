В Минздраве опровергли сообщения о сокращении закупок лекарств для больниц в 2022 году

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Headway Company сообщил, что динамика роста трат на лекарства в 2022 г. оказалась не такой заметной, как в 2021 г. Если в 2021 г. объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, то в 2022 г. — на 5%. Несмотря на рост затрат на препараты в прошлом году, объем госзакупок для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%, отмечал «Коммерсантъ».