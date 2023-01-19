Газета
Общество

В Минздраве опровергли сообщения о сокращении закупок лекарств для больниц в 2022 году

Ведомости

Данные о снижении затрат на закупки лекарств для государственных медицинских учреждений в 2022 г. не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Headway Company сообщил, что динамика роста трат на лекарства в 2022 г. оказалась не такой заметной, как в 2021 г. Если в 2021 г. объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, то в 2022 г. — на 5%. Несмотря на рост затрат на препараты в прошлом году, объем госзакупок для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%, отмечал «Коммерсантъ».

«Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности. Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут», — подчеркнули в Минздраве.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с января по сентябрь 2022 г. для стационаров региональных и муниципальных больниц закупили лекарства на 281,8 млрд руб. (25,8% от общего объема расходов). В то же время в 2021 г. затраты составили 261,8 млрд руб. (24,9%), уточнили в ведомстве.

Для федеральных медучреждений за тот же период 2022 г. было закуплено препаратов на 23,3 млрд руб. против 14,9 млрд руб годом ранее.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных