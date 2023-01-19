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Суд освободил из СИЗО замначальника управления МВД Москвы Фокина

Ведомости

Басманный районный суд Москвы отказал следствию в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей замначальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеслава Фокина и бывшего замначальника столичного управления по вопросам миграции (УВМ) Дмитрия Тахтаулова. Судья Евгения Николаева смягчила бывшим сотрудникам полиции меру пресечения и перевела под домашний арест сроком до 19 марта 2023 г.

Вместе с ними из под стражи были освобождены еще два фигуранта уголовного дела – предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов.

24 ноября 2022 г. главным следственным управлением Следственного комитета РФ всем четверым было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). После этого они были арестованы.

По версии следствия, в 2021 г. Фокин и Тахтаулов получили от подконтрольной бизнесменам коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранных граждан, которые содержали недостоверные сведения о целях их въезда.

Используя свое служебное положение, сотрудники миграционного управления столичной полиции организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в РФ, считают в СК.

По данной статье обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных