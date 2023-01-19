Суд освободил из СИЗО замначальника управления МВД Москвы Фокина

По версии следствия, в 2021 г. Фокин и Тахтаулов получили от подконтрольной бизнесменам коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранных граждан, которые содержали недостоверные сведения о целях их въезда.