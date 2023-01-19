Суд освободил из СИЗО замначальника управления МВД Москвы Фокина
Басманный районный суд Москвы отказал следствию в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей замначальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеслава Фокина и бывшего замначальника столичного управления по вопросам миграции (УВМ) Дмитрия Тахтаулова. Судья Евгения Николаева смягчила бывшим сотрудникам полиции меру пресечения и перевела под домашний арест сроком до 19 марта 2023 г.
Вместе с ними из под стражи были освобождены еще два фигуранта уголовного дела – предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов.
24 ноября 2022 г. главным следственным управлением Следственного комитета РФ всем четверым было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). После этого они были арестованы.
По версии следствия, в 2021 г. Фокин и Тахтаулов получили от подконтрольной бизнесменам коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранных граждан, которые содержали недостоверные сведения о целях их въезда.
Используя свое служебное положение, сотрудники миграционного управления столичной полиции организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в РФ, считают в СК.
По данной статье обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.