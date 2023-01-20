Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза

В то же время турпоток из России на Мальдивы значительно вырос еще в 2021 г. Тогда за первые девять месяцев страну посетили 122 600 раз. Популярность направления в пандемийный год объясняется тем, что Мальдивы одними из первых открыли авиасообщение с Россией и упростили въезд для туристов с ПЦР-тестами, пояснил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.