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Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза

Ведомости

С января по сентябрь 2022 г. россияне совершили 79 100 туристических поездок на Мальдивы, что превышает допандемийный показатель за тот же период 2019 г. в два раза (38 000 поездок), следует из данных Росстата. Статистику проанализировал РБК

Лидером по динамике прироста среди зарубежных направлений стал Египет. Если за первые девять месяцев 2019 г. россияне посетили страну 17 000 раз, то в 2022 г. этот показатель увеличился до 578 800 поездок. Как отмечает РБК, в этом случае стоит учитывать эффект низкой базы 2019 г., когда действовало ограничение на авиаперелеты из России в Египет.

Почти вдвое интерес россиян увеличился и к Таджикистану. С января по сентябрь 2022 г. туда было совершено 188 500 поездок из РФ, за тот же период 2019 г. — 104 000. В пятерке лидеров также оказались Узбекистан (число поездок выросло на 59% до 241 100) и Киргизия (на 57% до 305 100).

В то же время турпоток из России на Мальдивы значительно вырос еще в 2021 г. Тогда за первые девять месяцев страну посетили 122 600 раз. Популярность направления в пандемийный год объясняется тем, что Мальдивы одними из первых открыли авиасообщение с Россией и упростили въезд для туристов с ПЦР-тестами, пояснил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.  

Эксперт добавил, что рост числа поездок в Таджикистан и другие страны постсоветского пространства связан скорее с частными целями россиян, чем с туристическими. В этом году популярность направлений также связана с волнами релокаций: первая прошла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г., а вторая была вызвана объявлением частичной мобилизации в России осенью прошлого года, отмечает РБК. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных