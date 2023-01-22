В Госдуме заявили, что вопрос исключения «Архипелага ГУЛАГ» из школ «не стоял и не стоит»
Возможность исключения произведения «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждалась с профессиональным сообществом, такой вопрос «не стоял и не стоит», заявила председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор направления «Современное образование и передовая наука» народной программы «Единой России» Ольга Казакова.
Сообщение об этом опубликовано на сайте «ЕР» после заявления депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, который призвал исключить из школьной программы литературные произведения, не прошедшие «испытания временем», в частности «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Он сказал ТАСС, что этому произведению «недолго осталось» находиться в школьных программах, так как многие факты его автором были «высосаны из пальца, придуманы».
Казакова в свою очередь подчеркнула, что вопросы исключения из школьной программы «того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу» являются сложным и длительным процессом. Такие решения, по ее словам, не принимаются «просто так, на основании частного мнения».
«Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит», – сказала депутат.
Она также напомнила, что в школьную программу по инициативе партии, Минпросвещения и педагогов вернули роман Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда поддержал идею включить в школьную программу произведения советских авторов, включая Александра Фадеева, Константина Симонова, Николая Островского и др.
22 декабря 2022 г. Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. Школы перейдут на эту программу с 1 сентября.
Приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории СВО, был опубликован в сентябре. Согласно тексту приказа, после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.