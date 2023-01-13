Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию, в том числе для начальной ступени образования, сообщается на сайте Кремля.
«...представить предложения по разработке в соответствии с федеральными рабочими программами по учебным предметам "История" и "Обществознание" комплектов учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», — сказано в сообщении.
Доклад по этому поручению должен быть представлен не позднее 1 сентября. Ответственными были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и президент РАН Геннадий Красников.
12 сентября 2022 г. был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Согласно тексту приказа, после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.
23 декабря 2022 г. министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что первые наработки нового учебника по истории представят в начале февраля. Рабочую группу по его созданию возглавит помощник президента Владимир Мединский. По словам Кравцова, учебник будет создан на основе уже существующих учебников, «но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом [2022] году».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.