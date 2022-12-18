Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории
Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории, сообщил ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
По его словам, на его написание потребуется около года. «Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники. Я думаю, <...> [учебник будет писаться], может быть, в течение года, может, чуть дольше», – приводит издание слова Кравцова.
28 июля в пресс-службе Минпросвещения России по итогам заседания Научно-методического совета по учебникам сообщили, что в школах появятся учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Отмечалось, что новые ФГОСы не предполагают введение новых предметов или исключение из программы существующих. Стандарты должны конкретизировать содержание дисциплин. В пресс-службе уточнили, что сокращение количества учебников также поддерживали учителя.
12 сентября был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др.
«РИА Новости» со ссылкой на Кравцова сообщало в начале декабря, что раздел о спецоперации на Украине включат в школьных учебники истории. По его словам, новые программы уже подписаны им и направлены в Минюст.