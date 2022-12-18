Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории

По его словам, на его написание потребуется около года. «Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники. Я думаю, <...> [учебник будет писаться], может быть, в течение года, может, чуть дольше», – приводит издание слова Кравцова.