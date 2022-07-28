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Общество

В Минпросвещения сообщили о школьных учебниках по новым стандартам

Ведомости

В школах появятся учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Состоялось заседание Научно-методического совета по учебникам, по итогам которого для включения в федеральный перечень были одобрены 327 учебников, в том числе по родным языкам и для обучения детей с ОВЗ», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе пояснили, что в этом году ведомство существенно повысило требования к качеству изданий. Всего министерство рассматривало более 1200 учебников. 900 из них были отклонены, а еще 43 совет отправил на дополнительную экспертизу. Также федеральный перечень пополнится 47 учебниками, которые предназначены для категорий детей с ОВЗ, в том числе с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения.

Отмечается, что новые ФГОСы не предполагают введение новых предметов или исключение из программы существующих. Стандарты должны конкретизировать содержание дисциплин. В пресс-службе уточнили, что сокращение количества учебников также поддерживали учителя.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что российских школьников начнут обучать финансовой грамотности. Занятия будут проходить в рамках уроков математики, обществознания и окружающего мира. Так, учащимся расскажут о составлении личного финансового плана, вариантах страхования и банковских вкладах. Отдельное внимание уделят вопросам защиты персональных данных и противодействия схемам мошенников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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