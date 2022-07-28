В Минпросвещения сообщили о школьных учебниках по новым стандартам
В школах появятся учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Новые ФГОСы призваны конкретизировать содержание изучаемых предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
«Состоялось заседание Научно-методического совета по учебникам, по итогам которого для включения в федеральный перечень были одобрены 327 учебников, в том числе по родным языкам и для обучения детей с ОВЗ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в этом году ведомство существенно повысило требования к качеству изданий. Всего министерство рассматривало более 1200 учебников. 900 из них были отклонены, а еще 43 совет отправил на дополнительную экспертизу. Также федеральный перечень пополнится 47 учебниками, которые предназначены для категорий детей с ОВЗ, в том числе с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения.
Отмечается, что новые ФГОСы не предполагают введение новых предметов или исключение из программы существующих. Стандарты должны конкретизировать содержание дисциплин. В пресс-службе уточнили, что сокращение количества учебников также поддерживали учителя.
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