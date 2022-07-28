В Минпросвещения сообщили о школьных учебниках по новым стандартам

В пресс-службе пояснили, что в этом году ведомство существенно повысило требования к качеству изданий. Всего министерство рассматривало более 1200 учебников. 900 из них были отклонены, а еще 43 совет отправил на дополнительную экспертизу. Также федеральный перечень пополнится 47 учебниками, которые предназначены для категорий детей с ОВЗ, в том числе с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения.