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В учебники истории России включат раздел о спецоперации на Украине

Ведомости

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что раздел о спецоперации на Украине включат в школьных учебники истории, пишут «РИА Новости».

«Да, обязательно в учебниках это будет», — заявил Кравцов. Глава ведомства также уточнил, что в новых программах по истории такие разделы есть «в обязательном порядке». По его словам, новые программы уже подписаны им и направлены в Минюст.

В сентябре на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных