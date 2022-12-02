В учебники истории России включат раздел о спецоперации на Украине

В сентябре на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.