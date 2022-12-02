В учебники истории России включат раздел о спецоперации на Украине
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что раздел о спецоперации на Украине включат в школьных учебники истории, пишут «РИА Новости».
«Да, обязательно в учебниках это будет», — заявил Кравцов. Глава ведомства также уточнил, что в новых программах по истории такие разделы есть «в обязательном порядке». По его словам, новые программы уже подписаны им и направлены в Минюст.
В сентябре на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века и др. Позже в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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