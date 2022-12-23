Газета
Общество

Минпросвещение: наработки нового учебника по истории представят в начале февраля

Ведомости

Минпросвещения РФ подготовит наработки нового учебника по истории, которые будут содержать данные о событиях новейшей истории, к январю — февралю 2023 г. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. 

«Я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски такого учебника будут», — сказал он (цит. по ТАСС). Кравцов напомнил, что рабочую группу по созданию нового учебника по истории возглавит помощник президента Владимир Мединский. 

Он уточнил, что Минпросвещения подготовит также список героев специальной военной операции, Великой Отечественной войны, ученых, которые будут представлены в новых школьных учебниках. По словам Кравцова, учебник будет создан на основе уже существующих учебников, «но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление». «Эти факты найдут отражение в новом учебнике», — подчеркнул Кравцов. 

28 июля в пресс-службе Минпросвещения России по итогам заседания Научно-методического совета по учебникам сообщили, что в школах появятся учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Отмечалось, что новые ФГОСы не предполагают введение новых предметов или исключение из программы существующих. Стандарты должны конкретизировать содержание дисциплин. В пресс-службе уточнили, что сокращение количества учебников также поддерживали учителя.

Ранее по теме: Путин поручил рассмотреть введение курса по истории религий в вузах

12 сентября был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных