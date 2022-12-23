Минпросвещение: наработки нового учебника по истории представят в начале февраля

Он уточнил, что Минпросвещения подготовит также список героев специальной военной операции, Великой Отечественной войны, ученых, которые будут представлены в новых школьных учебниках. По словам Кравцова, учебник будет создан на основе уже существующих учебников, «но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление». «Эти факты найдут отражение в новом учебнике», — подчеркнул Кравцов.