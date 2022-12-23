Минпросвещение: наработки нового учебника по истории представят в начале февраля
Минпросвещения РФ подготовит наработки нового учебника по истории, которые будут содержать данные о событиях новейшей истории, к январю — февралю 2023 г. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он уточнил, что Минпросвещения подготовит также список героев специальной военной операции, Великой Отечественной войны, ученых, которые будут представлены в новых школьных учебниках. По словам Кравцова, учебник будет создан на основе уже существующих учебников, «но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление». «Эти факты найдут отражение в новом учебнике», — подчеркнул Кравцов.
28 июля в пресс-службе Минпросвещения России по итогам заседания Научно-методического совета по учебникам сообщили, что в школах появятся учебники, которые соответствуют новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Отмечалось, что новые ФГОСы не предполагают введение новых предметов или исключение из программы существующих. Стандарты должны конкретизировать содержание дисциплин. В пресс-службе уточнили, что сокращение количества учебников также поддерживали учителя.
12 сентября был опубликован приказ Минпросвещения, согласно которому ученики 10–11-х классов российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине. Из приказа следует, что после изучения истории на базовом уровне школьники должны понимать причины и следствия распада СССР, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине, других важнейших событий XX — начала XXI в. и др.