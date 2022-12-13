Путин поручил рассмотреть введение курса по истории религий в вузах

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий в программы вузов. Такое поручение он сделал по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, которая прошла 4 ноября, сообщается на сайте Кремля.