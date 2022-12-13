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Путин поручил рассмотреть введение курса по истории религий в вузах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий в программы вузов. Такое поручение он сделал по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, которая прошла 4 ноября, сообщается на сайте Кремля. 

«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России», — сказано в документе.

Доклад должен быть представлен не позднее 15 марта. Ответственными за исполнения назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента РФ Владимир Мединский и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 

Помимо этого, к 15 мая Путин поручил Минпросвещения подготовить доклад о возможности объединить учебные программы «История России» и «Всеобщая история» в школах для изучения истории России в общем мировом контексте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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