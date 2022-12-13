Путин поручил рассмотреть введение курса по истории религий в вузах
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий в программы вузов. Такое поручение он сделал по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, которая прошла 4 ноября, сообщается на сайте Кремля.
«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России», — сказано в документе.
Доклад должен быть представлен не позднее 15 марта. Ответственными за исполнения назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента РФ Владимир Мединский и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Помимо этого, к 15 мая Путин поручил Минпросвещения подготовить доклад о возможности объединить учебные программы «История России» и «Всеобщая история» в школах для изучения истории России в общем мировом контексте.