Путин поручил начать работу по популяризации у молодежи научных знаний о России

Путин неоднократно подчеркивал ценность исторической памяти и указывал на попытки западных стран переписать историю с тем, чтобы «раскачать суверенитет» страны. В частности, на заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября он уточнил, что раскачивание суверенитета страны начинается с исторических мифов. По его словам, эти попытки становятся все более агрессивными, они уже были опробованы на ряде государств, в том числе и на Украине.