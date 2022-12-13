Путин поручил начать работу по популяризации у молодежи научных знаний о России
Президент России Владимир Путин поручил правительству начать работу по популяризации у молодежи современных научных знаний, в первую очередь связанных с историей России. Такое поручение он сделал по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, которая прошла 4 ноября, сообщается на сайте Кремля.
«<...> разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России», — сказано в документе.
Доложить о состоянии этой работы Путин поручил до 15 мая. К этому же сроку правительство должно будет подготовить доклад о мерах, направленных на популяризацию героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям.
Путин неоднократно подчеркивал ценность исторической памяти и указывал на попытки западных стран переписать историю с тем, чтобы «раскачать суверенитет» страны. В частности, на заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября он уточнил, что раскачивание суверенитета страны начинается с исторических мифов. По его словам, эти попытки становятся все более агрессивными, они уже были опробованы на ряде государств, в том числе и на Украине.