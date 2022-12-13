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Путин поручил начать работу по популяризации у молодежи научных знаний о России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству начать работу по популяризации у молодежи современных научных знаний, в первую очередь связанных с историей России. Такое поручение он сделал по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, которая прошла 4 ноября, сообщается на сайте Кремля. 

«<...> разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России», — сказано в документе. 

Доложить о состоянии этой работы Путин поручил до 15 мая. К этому же сроку правительство должно будет подготовить доклад о мерах, направленных на популяризацию героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. 

Путин неоднократно подчеркивал ценность исторической памяти и указывал на попытки западных стран переписать историю с тем, чтобы «раскачать суверенитет» страны. В частности, на заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября он уточнил, что раскачивание суверенитета страны начинается с исторических мифов. По его словам, эти попытки становятся все более агрессивными, они уже были опробованы на ряде государств, в том числе и на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных