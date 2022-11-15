Путин сообщил о попытках раскачать суверенитет России

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — именно с этого, вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине», — подчеркнул глава государства.