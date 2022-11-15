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Путин сообщил о попытках раскачать суверенитет России

Ведомости

Некоторые страны пытаются раскачать суверенитет России при помощи переписывания истории, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». 

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества: как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете — ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — сказал он (цит. по ТАСС).

Путин уточнил, что раскачивание суверенитета страны начинается с исторических мифов и переписывания истории. По его словам, эти попытки становятся все более агрессивными, они уже были опробованы на ряде государств, в том числе и на Украине. 

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — именно с этого, вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине», — подчеркнул глава государства. 

В конце сентября Путин сообщил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов. До этого, в июне, он заявлял, что для сохранения лидерства суверенитет должен быть обеспечен обязательно, поскольку в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных