Экс-прокурор Раменского осужден на 15 лет за коррупцию и крупное мошенничество
Чеховский суд Московской области приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего прокурора подмосковного Раменского Константина Томбулова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
«Приговором суда Томбулову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, он лишен специального звания и классного чина», – говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе отметили, что его сообщники также получили длительные сроки заключения и штрафы.
В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взяток организованной группой в особо крупном размере), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве организованной группой в особо крупном размере), а также ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательстве) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоении).
Следствием и судом установлено, что с 2009 по 2017 гг. Томбулов, занимая должность раменского городского прокурора, а в последующем в должности замруководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области, разработал преступный план по незаконному обогащению и реализовывал его совместно с подельниками.
«Путем подделки документов мошенническим способом они незаконно получали право собственности на земельные участки, которые впоследствии продавались по рыночным ценам», – сообщили в СК. Кроме того, добавили в ведомстве, Томбулов вместе с соучастниками вымогал у предпринимательницы долю в фитнес-клубе и организовал хищение обувной продукции.
«К уголовной ответственности привлечены лица, которые в разные периоды времени действовали в составе организованных преступных групп под руководством Томбулова, в которую вошли сотрудники МВД РФ, раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым», – говорится в сообщении пресс-службы. В настоящее время, уточнили в СК, продолжается рассмотрение уголовного дела в суде в отношении еще 4 соучастников, двое лиц осуждены ранее, еще один находится в розыске.
28 января 2022 г. Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства у экс-прокурора незаконно приобретенного имущества на 749 млн руб. По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости (более 240 земельных участков и две дорогие квартиры) стоимостью 749 млн руб. Для сокрытия незаконной недвижимости Томбулов оформил ее на родственников и доверенных лиц, при этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.