Экс-прокурор Раменского осужден на 15 лет за коррупцию и крупное мошенничество

28 января 2022 г. Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства у экс-прокурора незаконно приобретенного имущества на 749 млн руб. По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости (более 240 земельных участков и две дорогие квартиры) стоимостью 749 млн руб. Для сокрытия незаконной недвижимости Томбулов оформил ее на родственников и доверенных лиц, при этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.