В Москве задержан начальник информационного управления ФТС Васильев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
«В настоящий момент с Васильевым проводятся следственные действия», – отметили в пресс-службе, отказавшись раскрыть подробности уголовного дела в рамках которого задержан сотрудник.
Как ожидается, в ближайшее время после следственных действий Васильеву будет избрана мера пресечения.
По данным «Рен-тв», высокопоставленный сотрудник таможенной службы подозревается в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России, которые и задержали его на рабочем месте», – говорится в сообщении канала.
Официальным комментарием следствия «Ведомости» пока не располагают.
Васильев начал работу в таможенных органах 7 ноября 2006 г. Должность начальника Центрального информационно-техническое таможенного управления занимает с мая 2021 г. За службу он был награжден медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», Почетной грамотой ФТС России, Благодарностью руководителя ФТС России.
В Дорогомиловском суде Москвы рассматривается по существу уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 статьи 285 УК РФ) в отношении начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, замначальника Внуковской таможни Константина Мишина и замначальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина.
Они были задержаны в конце декабря 2019 г., 24 декабря Басманный суд санкционировал арест генерал-лейтенант Кизлыка и его заместителя.
По данным прокуратуры, ущерб по делу составляет свыше 25 млн руб. Кроме того, в феврале 2021 г. Мещанским районным судом Москвы было обращено в доход государства имущество генерала на сумму более 150 млн руб.