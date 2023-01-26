В Москве задержан начальник информационного управления ФТС Васильев

По данным «Рен-тв», высокопоставленный сотрудник таможенной службы подозревается в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России, которые и задержали его на рабочем месте», – говорится в сообщении канала.