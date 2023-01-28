Два человека пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

27 января в районе Неве-Яакова на севере Иерусалима произошло нападение со стрельбой на синагогу, городская полиция рассматривает произошедшее как теракт. В полиции накануне сообщали о том, что несколько человек были ранены, а нападавший был нейтрализован. Преступник открыл стрельбу по людям у синагоги и прохожим: как уточняет Times of Israel, семь человек погибли, еще как минимум трое получили ранения.