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Общество

Два человека пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

Ведомости

В результате стрельбы в Иерусалиме пострадали два человека, сообщила полиция Израиля в своем аккаунте в Twitter.

«Предварительный отчет – подозрение на теракт в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в городе Давида в Иерусалиме. В результате стрельбы есть двое раненых. Подозреваемый в стрельбе был нейтрализован. На место происшествия были вызваны большие силы полиции», – говорится в сообщении полиции.

По данным Times of Israel, жертвами нападавшего стали отец и сын – волонтеры службы экстренной помощи «Маген Давид Адом». Оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

27 января в районе Неве-Яакова на севере Иерусалима произошло нападение со стрельбой на синагогу, городская полиция рассматривает произошедшее как теракт. В полиции накануне сообщали о том, что несколько человек были ранены, а нападавший был нейтрализован. Преступник открыл стрельбу по людям у синагоги и прохожим: как уточняет Times of Israel, семь человек погибли, еще как минимум трое получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных