Два человека пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме
В результате стрельбы в Иерусалиме пострадали два человека, сообщила полиция Израиля в своем аккаунте в Twitter.
«Предварительный отчет – подозрение на теракт в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в городе Давида в Иерусалиме. В результате стрельбы есть двое раненых. Подозреваемый в стрельбе был нейтрализован. На место происшествия были вызваны большие силы полиции», – говорится в сообщении полиции.
По данным Times of Israel, жертвами нападавшего стали отец и сын – волонтеры службы экстренной помощи «Маген Давид Адом». Оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
27 января в районе Неве-Яакова на севере Иерусалима произошло нападение со стрельбой на синагогу, городская полиция рассматривает произошедшее как теракт. В полиции накануне сообщали о том, что несколько человек были ранены, а нападавший был нейтрализован. Преступник открыл стрельбу по людям у синагоги и прохожим: как уточняет Times of Israel, семь человек погибли, еще как минимум трое получили ранения.