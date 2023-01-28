РБК: московское СУ СК проверяет на призывы к терроризму Telegram-канал Nexta Live

Telegram-канал NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) стал популярным во время президентских выборов и протестов в республике в 2020 г. Бывший главный редактор канала Роман Протасевич вместе со своей бывшей девушкой, гражданкой России Софьей Сапегой были задержаны в мае 2021 г. Молодые люди летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, потому что белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении письма о бомбе на борту. В мае 2022 г. Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни.