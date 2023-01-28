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РБК: московское СУ СК проверяет на призывы к терроризму Telegram-канал Nexta Live

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Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Москве проводит проверку по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в Telegram-канале Nexta Live, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, в марте 2022 г. в канале появилось сообщение, которое следователи квалифицируют как призыв к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Источники издания отмечают, что на причастность к совершению этого преступления проверяют проживающего в Москве Олега Селиверова.

Telegram-канал NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) стал популярным во время президентских выборов и протестов в республике в 2020 г. Бывший главный редактор канала Роман Протасевич вместе со своей бывшей девушкой, гражданкой России Софьей Сапегой были задержаны в мае 2021 г. Молодые люди летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, потому что белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении письма о бомбе на борту. В мае 2022 г. Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных