«Известия»: в России разработали пособие по общению госслужащих с населением

В декабре 2022 г. рекомендации по общению с пациентами в больницах при записи на прием также составил Минздрав. В ведомстве посоветовали персоналу больниц уйти от любых оценочных суждений и обращаться к пациентам на «Вы» или нейтрально, а также подчеркнули недопустимость фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие или желание уйти от ответственности.