За 2022 год численность населения России сократилась на 555 000 человек
На 1 января 2023 г. в России постоянно проживали 146 424 729 человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС.
При этом на 1 января 2022 г. в России было 146 980 061 жителей, таким образом, численность населения страны за год уменьшилась на 555 332 человека. В ведомстве уточнили, что население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в статистике пока не учитывается.
Согласно данным Росстата, в российских городах проживают 109,6 млн человек, а в сельской местности — 36,7 млн. Оба показателя сократились за год — на 173 000 и почти на 104 000 соответственно.
Больше всего человек (более 40 млн) живет в Центральном федеральном округе, свидетельствуют данные Росстата. За ним следуют Приволжский федеральный округ (более 28,6 млн). В Сибирском и Южном округах живут по 16,6 млн россиян, а в Северо-Западном федеральном округе — 13,6 млн. Численность населения Уральского федерального округа составляет более 12 млн, а Северо-Кавказского — более 10 млн.
Всего в России 16 городов-миллионников, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Уфа, Челябинск и др. В 2022 г. к этому списку добавились Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. По данным Росстата, в Москве живет более 13 млн человек, а в Санкт-Петербурге — почти 5,6 млн.