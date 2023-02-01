За 2022 год численность населения России сократилась на 555 000 человек

Всего в России 16 городов-миллионников, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Уфа, Челябинск и др. В 2022 г. к этому списку добавились Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. По данным Росстата, в Москве живет более 13 млн человек, а в Санкт-Петербурге — почти 5,6 млн.