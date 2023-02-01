Газета
Общество

За 2022 год численность населения России сократилась на 555 000 человек

Ведомости

На 1 января 2023 г. в России постоянно проживали 146 424 729 человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС. 

При этом на 1 января 2022 г. в России было 146 980 061 жителей, таким образом, численность населения страны за год уменьшилась на 555 332 человека. В ведомстве уточнили, что население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в статистике пока не учитывается.

Согласно данным Росстата, в российских городах проживают 109,6 млн человек, а в сельской местности — 36,7 млн. Оба показателя сократились за год — на 173 000 и почти на 104 000 соответственно. 

Больше всего человек (более 40 млн) живет в Центральном федеральном округе, свидетельствуют данные Росстата. За ним следуют Приволжский федеральный округ (более 28,6 млн). В Сибирском и Южном округах живут по 16,6 млн россиян, а в Северо-Западном федеральном округе — 13,6 млн. Численность населения Уральского федерального округа составляет более 12 млн, а Северо-Кавказского — более 10 млн.

Всего в России 16 городов-миллионников, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Уфа, Челябинск и др. В 2022 г. к этому списку добавились Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. По данным Росстата, в Москве живет более 13 млн человек, а в Санкт-Петербурге — почти 5,6 млн.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных