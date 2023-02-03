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Кадыров заявил об успешном наступлении у поселка Веселое

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об успешных наступательных действиях в районе населенного пункта Веселое.

«Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники», – сказано в сообщении. Также он добавил, что войска подразделения взяли трофеи с окопов противника.

Поселок Веселое находится на северо-западе от Мелитополя. 2 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль населенный пункт Николаевка, который расположен восточнее Веселого. В эфире «Первого канала» 1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных