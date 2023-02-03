Кадыров заявил об успешном наступлении у поселка Веселое

Поселок Веселое находится на северо-западе от Мелитополя. 2 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль населенный пункт Николаевка, который расположен восточнее Веселого. В эфире «Первого канала» 1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров.