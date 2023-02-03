Кадыров заявил об успешном наступлении у поселка Веселое
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об успешных наступательных действиях в районе населенного пункта Веселое.
«Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники», – сказано в сообщении. Также он добавил, что войска подразделения взяли трофеи с окопов противника.
Поселок Веселое находится на северо-западе от Мелитополя. 2 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль населенный пункт Николаевка, который расположен восточнее Веселого. В эфире «Первого канала» 1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров.