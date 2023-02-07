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В США зафиксировали сильнейшее землетрясение за 40 лет

Ведомости

Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение зафиксировали в северо-западной части штата Нью-Йорк, сообщил телеканал NBC.

Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Отмечается, что его можно было ощутить в районе Ниагарского водопада, в 32 км от города. Сообщений о пострадавших не поступало.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений. Тогда толчки оценивались магнитудой от 7,6 до 7,8 баллов. Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая, в ходе катастрофы число погибших выросло до 2379 человек, количество пострадавших составило более 14 000 человек.

Ранее по теме: Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным в регионе за последние десятилетия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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