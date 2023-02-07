В США зафиксировали сильнейшее землетрясение за 40 лет
Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение зафиксировали в северо-западной части штата Нью-Йорк, сообщил телеканал NBC.
Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Отмечается, что его можно было ощутить в районе Ниагарского водопада, в 32 км от города. Сообщений о пострадавших не поступало.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений. Тогда толчки оценивались магнитудой от 7,6 до 7,8 баллов. Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая, в ходе катастрофы число погибших выросло до 2379 человек, количество пострадавших составило более 14 000 человек.